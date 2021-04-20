Москва, , 08:58 — REGNUM Российских детей, которых удалось вывезти из Сирии бортом Минобороны РФ, передадут родным на Северном Кавказе. После обследования в больнице их отправят в Ставропольский край, Дагестан и в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Напомним, самолет из Сирии прибыл 19 апреля на подмосковный аэропорт Чкаловский. На его борту 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет. Десять из них находились в приюте города Дамаска, еще 34 ребенка были обнаружены в лагерях беженцев, которые находятся вне зоны контроля официальных властей Сирийской Арабской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Россию с 2017 года было возвращено из зоны военных действий на Ближнем Востоке 274 ребенка, которых в разное время вывезли из России. После гибели и арестов родителей, многие из которых были участниками террористической организации, дети оказалась в приютах и лагерях беженцев.