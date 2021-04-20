Иволгинский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии полицейские приняли участие в поисках двухлетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение от жительницы села Сотниково о пропаже ребёнка поступило днём 19 апреля.

По словам женщины, её сын вышел из ограды полчаса назад и потерялся. Однако прибывшие на место правоохранители нашли его в течении нескольких минут после обхода территории.

«Полицейские обнаружили ребенка с телесными повреждениями в яме на территории строящейся неподалеку заправки. По всей вероятности, малолетний упал в котлован», — отметили в ведомстве.

Мальчика достали из ямы и отправили в больницу для экстренной госпитализации. Тем временем, правоохранители начали проверку. По предварительным данным, ребёнок покинул ограду из-за недосмотра находившихся во дворе родителей и старшего брата.

Читайте также: В Кузбассе возбудили дело после падения ребёнка в канализационный колодец