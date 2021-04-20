Бухарест, , 09:01 — REGNUM На торгах сакрального искусства румынского аукционного дома Artmark, которые состоятся в формате онлайн и по телефону 27 апреля, будет выставлен первый вариант американской Конституции периода конфедерации 13 американских штатов на французском языке. Об этом 20 апреля сообщается на сайте аукционного дома.

Уточнятся, что стартовая цена данного раритета, который предназначен для коллекционеров и библиофилов, составляет €1,5 тыс.

Также указывается, что герцог Луи Александр де Ларошфуко перевел «Конституцию тринадцати Соединенных Штатов Америки» на французский язык специально для Бенджамина Франклина, который тогда был послом при короле Людовике XVI и только что завершил переговоры с Великобританией о независимости США.

Кроме того, отмечается, что французский вариант был напечатан в 1783 году тиражом 600 экземпляров и включает в себя Декларацию независимости, Уставы конфедерации и договоры с Францией, Нидерландами и Швецией.

Напомним, конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими на тот момент американскими штатами.