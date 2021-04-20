Белвью, США, , 08:51 — REGNUM Из-за странной ошибки сервиса Steam некоторым его пользователям удалось купить игру Midnight Club II, которая была удалена с платформы в январе 2018 года. Об этом 20 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Игра пропала из каталога сервиса из-за проблемы авторских прав, в 2018 году истекли сроки контрактов на музыкальные композиции, присутствующие в саундтреке.

Издание предположило, что Midnight Club II вернулся в Steam из-за спешки, после того как кто-то из администрации сервиса «нажал не ту кнопку» и случайно удалил все игры студии Rockstar.

Напомним, релиз Midnight Club II состоялся 9 апреля 2003 года на ПК, PlayStation 2, Xbox и PlayStation 3. Игра представляет собой аркадный симулятор авто‑ и мотогонок.

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