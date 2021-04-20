Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Новый механизм строительства жилья в сёлах Казахстана планирует внедрить правительство республики. Об этом 20 апреля заявил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании правительства.

По его словам, новый механизм предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников. Министр считает, что этот механизм позволит привлечь молодые кадры на село.

Омарова добавил, что в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021−2025 года производительность труда планируется увеличить в 2,5 раза. Кроме того, за пять лет в отрасль планируется привлечь 4,5 трлн тенге ($10,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2025 годах в Казахстане планируют построить 103 млн кв. метров жилья. В 2021 году в республике построят 17 млн кв. метров жилья.