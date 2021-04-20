Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам марта 2021 года российские автодилеры реализовали 7484 легковые машины китайских компаний. Об этом этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, число проданных китайских машин в прошлом месяце в РФ выросло на 88,3% по сравнению с мартом прошлого года, когда было реализовано 3975 таких авто.

Наиболее востребованными у российских автолюбителей китайскими марками автомобилей в отчетный месяц были: Chery (2767 ед.), Haval (2424 ед), Geely (1575 ед.) и FAW (149 ед.).

Что же касается моделей, то здесь среди китайских автомобилей самыми покупаемыми были: Chery Tiggo (2505 ед.), Haval F7 (1244 ед), Haval F7x (757 ед.), Geely Coolray (749 ед.) и Geely Atlas (619 ед.).

Напомним, в марте нынешнего года во всём мире было реализовано 8 374 000 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 52,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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