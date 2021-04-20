Москва, , 08:50 — REGNUM Атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» способны стрелять залпом крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«АПЛ «Казань» проекта 885М в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата», — сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что в ноябре прошлого года в ходе госиспытаний с «Казани» был выполнен залп, подтвердивший возможность подобного рода пусков.

Так, с вертикальной пусковой установки работала крылатая ракета «Калибр-ПЛ» по береговой цели, из торпедного аппарата была выпущена ракета «Оникс» по надводной цели. Обе цели были успешно поражены, уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» водоизмещением 13 800 тонн с экипажем из 64 человек способны погружаться на глубину до 520 метров, развивая подводную скорость до 31 узла. Подлодки вооружены морскими минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в пусковых установках, рассчитанных также и на гиперзвуковые ракеты «Циркон». Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Казань» будет передана Минобороны ко Дню Военно-морского флота РФ, 25 июля.

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