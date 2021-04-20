Горно-Алтайск, , 08:49 — REGNUM В Республике Алтай за первые три месяца 2021 года зафиксировано снижение оборота розничной торговли и сферы общепита. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Так, оборот розничной торговли составил около 7 млрд рублей или 99% к январю-марту 2020 года, общественного питания — 298,8 млн рублей или 96,1%.

«Крупные и средние организации обеспечили более половины (52,9%) оборота розничной торговли Республики Алтай, субъекты малого предпринимательства — 46,2%», — отметили в службе статистики.

В сфере общепита доля субъектов малого предпринимательства в обороте оказалась выше — 58,6% против 41,4% доли крупных предприятий.