Москва, , 08:49 — REGNUM Главархив в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» опубликовал имена всех тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Москвы», сообщается на сайте градоначальника.

В список вошли более полумиллиона человек, отличившиеся при строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве во время Великой Отечественной войны.

Каждая запись содержит имя, фамилию, отчество, краткую биографию с указанием года рождения, национальности, должности на тот момент и описание подвига.

Как сообщало ИА REGNUM, все желающие смогут посмотреть уникальные материалы о блокаде Ленинграда.

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