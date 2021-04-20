Уфа, , 08:52 — REGNUM Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев назначен помощником главы республики Радия Хабирова. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Сообщается, что глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Марзаев Алан Викторович родился 14 мая 1973 года в городе Ардоне (Северная Осетия). Стал выпускником Горского государственного аграрного университета и Академии права и управления. Является кандидатом экономических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в государственной налоговой инспекции РСО — Северная Осетия. В должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии работал в 2020—2021 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Алан Марзаев покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии по собственному желанию.