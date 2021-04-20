Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве 20 апреля ожидается до девяти градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием балканского циклона, из-за чего небо нахмурится, начнутся дожди, усилится ветер, и ощутимо похолодает», — рассказали в центре.

В столице ожидается облачная погода, временами дождь. Столбики в термометрах поднимутся до девяти градусов выше нуля, в Московской области — до десяти градусов. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду с усилением при порывах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в ближайшие дни сохранится холодная погода.

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