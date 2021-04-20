Киев, , 08:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 8940 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По последним данным, за сутки в стране госпитализировали 2042 пациента, 367 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество подтверждённых случаев заражения выявлено в Киеве и Харьковской области — 892 и 804 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 961 956 случаев заражения коронавирусом, 40 367 пациентов скончались от последствий заражения.

Напомним, сутками ранее в стране 6506 человек заразились SARS-CoV-2, 214 пациентов скончались от последствий, вызванных заболеванием.

Читайте также: На Украине от последствий COVID-19 скончались 40 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Киева завела уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Его подозревают в организации закрытой вечеринки во время карантина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине завели дело против депутата Рады из-за нарушения карантина