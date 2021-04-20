Оренбург, 20 апреля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбургском заповеднике во время мониторинга перемещения табунов лошадей Пржевальского обнаружен новорожденный жеребёнок. Радостную новость сообщили сотрудники ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Orenzap.ru. / Т. Аккелбеков Жеребёнок лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике

«Первый в этом (2021) году жеребёнок лошади Пржевальского появился на свет 7 апреля. Стоит отметить, что это самый ранний жеребенок, рожденный в нашем Центре», — сказал руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Евгений Булгаков.

По его словам, определён пол жеребёнка — это девочка. Она красивая и здоровая. Питается молоком матери и ни на секунду не отстает от нее.

Напомним, в 2015 году на участке «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» начал работу первый в России и 12-й в мире центр реинтродукции лошади Пржевальского. Именно здесь обитает сегодня созданная в России полувольная популяция данного вида численностью более 50 особей.