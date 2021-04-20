Москва, , 08:46 — REGNUM Ресторанный бизнес жители России рассматривают как наиболее подходящий для открытия собственного дела. Об этом свидетельствуют результат исследования, проведённого сервисом «Работа.ру».

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Так, согласно опросу, на который ссылается RT, возможность открытия бизнеса в сфере ресторанов и кафе рассматривают 27% опрошенных. Четверть респондентов (25%) хотели бы открыть своё дело в сельском хозяйстве и фермерстве.

Ещё 21% участников исследования для развития собственного бизнеса считают привлекательной отрасль транспорта и логистики, а 17% назвали сферу строительства. Бизнес в сфере IT и телекоммуникаций хотели бы открыть 13% респондентов, 11% — в образовании, 10% — в маркетинге, рекламе и PR.

Меньше всего привлекают жителей России в качестве открытия бизнеса ретейл и сфера охраны (6% и 3% соответственно).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого организацией IFORS Researсh, чаще всего открыть свой бизнес в России мешает неуверенность в собственных силах. В этом признались 43% опрошенных. Также начать собственное дело мешает страх потерять деньги (30% респондентов). Недостаток знаний от такого шага останавливает 22% граждан РФ.

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