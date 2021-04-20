Сеул, , 08:50 — REGNUM С 21 по 25 апреля органы рыболовного надзора Южной Кореи и Китая проведут совместную инспекцию в Жёлтом море по пресечению незаконной рыбной ловли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

По их словам, с южнокорейской стороны в инспекции примет участие патрульный корабль водоизмещением 2 тыс. тонн, а с китайской — корабль водоизмещением 3 тыс. тонн.

Отметим, что Южная Корея и Китая ежегодно проводят совместное патрулирование вод с 2014 года.

В южнокорейском министерстве также сообщили о намерении продолжить сотрудничество с Пекином с целью защиты морских ресурсов.