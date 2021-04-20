Токио, , 08:45 — REGNUM Документы на возбуждение уголовного дела в отношении инженера из КНР, который, предположительно, в 2016 году был организатором кибератаки на более 200 японских научных институтов и компаний, передал в прокуратуру отдел общественной безопасности полиции Токио, занимающийся проблемами шпионажа. Об этом 20 апреля сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что кибератака была, в частности, проведена на крупные электротехнические корпорации Hitachi и Mitsubishi Electric, научные центры ведущих частных университетов, и на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

При этом, по информации японских следователей, китайский системный инженер в ходе подготовки кибератаки взял в аренду в Японии, используя вымышленное имя, серверы, которые затем передал группе хакеров из КНР под названием Tick. Также утверждается, что последние связаны с подразделением номер 61 419 Народно-освободительной армией Китая, которое специализируется на кибератаках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа хакеров из Китая подозревается в причастности к крупной кибератаке, которая была проведена в 2016 году на более чем 200 японских исследовательских институтов и компаний, полицейским управлением Японии.