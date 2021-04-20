Сухум, , 08:43 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 19 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 340 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 78 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 97 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 14 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 002 носителя SARS-CoV-2. Из них 13 350 победили инфекцию. Всего в стране скончались 200 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 18 апреля в Абхазии тесты на коронавирус не проводили, 17 апреля в стране выявили 42 носителя SARS-CoV-2 в результате 187 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии в течение последней недели начало расти число выявляемых носителей SARS-CoV-2. 78 выявленных случаев заражения за сутки является для страны самым высоким показателем за последние три месяца.

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