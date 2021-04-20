Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM На территории большинства районов Бурятии с 20 апреля введён особый противопожарный режим. В четырёх северных районах республики режим будет введён с 1 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в 2021 году увеличены.

«Несоблюдение правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей», — отметили в правительстве.

Так, в этот период гражданам запрещено разводить костры за землях всех категорий, выжигать траву, мусор и так далее. Кроме того, запрещается бросать в лесах горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, использовать на охоте пыж из горючих материалов.