Джакарта, , 08:41 — REGNUM Регион Западный Ниас в провинции Северная Суматра в Индонезии трижды за утро подвергался тектоническим землетрясениям, сообщает Antara.

Первое землетрясение произошло 20 апреля в 06:58 по местному времени. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр землетрясения располагался в море на расстоянии 140 км к юго-западу от Ниаса. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

Затем в 09:07 по местному времени произошел афтершок с магнитудой 3,2, а в 09:23 произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1.

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