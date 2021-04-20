Красноярск, , 08:41 — REGNUM Жители Красноярского края, приняв участие в международной акции «Сад памяти», смогут высадить деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Высадить деревья в честь погибших родственников — фронтовиков сможет любой желающий. Всего в ходе празднования 76-летия Великой Победы в Красноярском крае высадят более 21 тысячи различных деревьев и кустарников.

К акции присоединятся общественные организации, школьники, волонтёры и другие.

Напомним, впервые международная акция «Сад памяти» прошла в 2020 году. Её цель — создание зеленых памятников всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году жители Красноярского края высадили более 152 тысяч деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, к международной акции «Сад памяти» присоединится Владивосток.

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