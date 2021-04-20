Магадан, , 08:41 — REGNUM Командира воздушного судна Ан-2 обвинили в авиапроисшествии, которое произошло в феврале 2020 года в Магадане. Хабаровский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и передал его для рассмотрения по существу в Магаданский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Следствие установило, что по распоряжению командира судна Ан-2, которое принадлежит ООО «Т-Цемент», второй пилот разместил на борту 12 пассажиров и багаж. Самолёт должен был совершить рейс по маршруту «Магадан — Сеймчан» и перевести пассажиров к месту работы на золотодобывающий прииск. Командир не проверил загрузку судна и не удостоверился в том, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности. В результате самолёт оказался перегружен на 410 кг, а пассажиры во время взлёта передвигались по салону.

После взлёта самолёт рухнул на землю. Обошлось без жертв. Шесть пассажиров получили тяжкий и средней тяжести вред здоровью, ещё семь — телесные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова приняла участие в спасении пассажирки рейса «Москва — Улан-Удэ», которой резко стало плохо на высоте 10 тыс. метров над землёй. Самолёту пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске.