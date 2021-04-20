Варшава, , 08:41 — REGNUM Глава МИД Польши Збигнев Рау в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась 19 апреля, призвал Евросоюз подготовить сценарии возможных действий в случае «дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной», а также «помочь Украине не на словах, а на деле». Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.

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«Збигнев Рау также напомнил о необходимости ЕС последовательно придерживаться политики непризнания присоединения Крыма к России, а также выразил озабоченность продолжающимся партнерством и сотрудничеством некоторых стран Евросоюза с Москвой, указав, что позиция стран-членов объединения должна быть более единой», — говорится в заявлении МИД Польши по итогам видеоконференции.

В ходе мероприятия Рау также призвал помочь Киеву «не на словах, а на деле — выразить общую и принципиальную поддержку в его конфликте с Москвой».

В видеоконференции принял участие также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Общаясь с украинским дипломатом, Збигнев Рау заверил его в том, что Польша «всегда поддерживает нерушимость территориальной целостности Украины и способствует более принципиальной позиции по этому вопросу в Европе».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.