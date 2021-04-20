Барнаул, , 08:40 — REGNUM Многоквартирный дом по улице Советской Армии, 54 в Барнауле, где в начале апреля начала сыпаться кирпичная кладка, по итогам обследования признан непригодным для проживания, его эвакуированные жильцы будут расселены. Об этом сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. В течение десяти дней привлеченная администрацией города организация проведет оценку жилых помещений для определения их рыночной стоимости, затем комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля известили ещё об одном обрушении: на этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54, проведена эвакуация 23 жителей.

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