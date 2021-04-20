Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Министерство обороны США не располагает информацией о том, что гибель американских военных в Афганистане и предположение о вознаграждениях боевикам от России связаны между собой. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 19 апреля на брифинге для прессы.

«Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей», — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что не знает и о конкретных контактах с Вооружёнными силами России, имеющих отношение к этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появились утверждения о том, что Россия якобы обещала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за нападения на военнослужащих США и стран коалиции в Афганистане. Руководство РФ не раз отвергало подобные домыслы.

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