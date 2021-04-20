Уфа, , 08:43 — REGNUM Мужчину заподозрили в причинении смерти женщине в Стерлитамаке. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Сообщается, что 9 апреля около гаражей на улице Волочаевская было найдено тело 34-летний местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло его гибель.

Отмечается, что вскоре была установлена личность 35-летнего подозреваемого местного жителя. Мужчина был задержан стражами порядка: он признал свою вину.

По версии следствия, ночью 9 апреля фигурант уголовного дела познакомился с женщиной. Следователи считают, что они распивали спиртные напитки, а после уединилась в автотранспортном средстве рядом с гаражами. По версии следствия, в какой-то момент они поссорились: подозреваемый ударил потерпевшую, вынес ее из автомашины и уехал.

«Впоследствии женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружил прохожий, который арендовал гараж поблизости», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование дела продолжается.

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