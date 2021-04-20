Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM В Республике Алтай по ситуации на 19 апреля против коронавируса вакцинировались более 15,6 тыс. человек, из которых 15,2 тыс. — вакциной «Спутник V», и 419 — препаратом «ЭпиВакКорона», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Глава региона Олег Хорохордин отметил активные темпы вакцинации, призвав при этом не расслабляться и подходить к отмене ограничительных мер «максимально осторожно».

16 апреля в республику поступила очередная партия препарата «Спутник V» в количестве 1800 доз. Таким образом, всего регион получил более 22,5 тыс. доз вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Всего к настоящему времени в республике выявлено 16 769 случаев заражения коронавирусом. Как отмечается, заболеваемость за минувшую неделю снизилась на более чем 30%. Выздоровели 16 465 человек, умерли 245 пациентов с COVID-19.

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