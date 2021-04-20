Ростов-на-Дону, , 08:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, 16 апреля на улице Штахановского водитель мопеда в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП погибли 15-летняя пассажирка мопеда. Водитель мопеда госпитализирован.

Экспертиза показала, что в момент аварии несовершеннолетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.