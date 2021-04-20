Москва, , 08:35 — REGNUM За поджоги, в результате которых погибли пожарные, следует лишать свободы на срок до десяти лет. Ввести такое наказание руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает 20 апреля RT.

Он отметил, что на сегодняшний день в российском Уголовном кодексе за умышленные поджоги предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Такая ответственность наступает в том числе в случае гибели людей на пожаре.

Курдесов попросил Колокольцева оценить целесообразность изменения этой нормы. Он предложил лишать свободы на срок до десяти лет тех, кто умышленно уничтожил или повредил чужое имущество из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога, и это стало причиной гибели сотрудника спасательных служб.

Общественник напомнил, что при ликвидации возгорания в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб пожарный. Одна из версий происшествия — поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на Невской мануфактуре продолжался с 12 по 16 апреля. Погиб один спасатель, ещё трое пострадали.

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