Боао, Китай, , 08:34 — REGNUM Власти Китая собираются объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавирусной инфекцией. Об этом 20 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеопослании на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ).

«Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса. Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира», — сказал китайский лидер.

Также он отметил, что Пекин выступает в поддержку укрепление принципов многостороннего сотрудничества и за усиление статуса Всемирной торговой организации.

При это Си Цзиньпин отметил, что власти КНР считают одностороннюю политику отдельных стран непродуктивной, так как новые вызовы глобального характера, по мнению председателя Китая, требуют объединенных усилий.

«Нам необходимо укрепить сотрудничество по таким направлениям, как цифровая экономика и биотехнологии, углублять партнерские отношения, использовать благоприятные возможности», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли в первом квартале этого года, когда экономика оправилась от последствий COVID-19.