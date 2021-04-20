Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Казахстане ожидается в конце апреля 2020 года. Об этом 20 апреля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, прогноз составлен при соблюдении графика вакцинации. Цой отметил, что в конце апреля ожидается регистрация до 3 тыс. ежедневных случаев заражения коронавирусом.

При негативном развитии ситуации пик заболеваемости произойдет в середине мая с ежедневной регистрацией до 4 тыс. случаев. Министр добавил, что в будущем эффект от вакцинации будет усиливаться.

Отметим, по состоянию на 20 апреля первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 733 980 человек.