Москва, , 08:32 — REGNUM Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 71 тонну некачественного мяса и мясной продукции (за 2019 год — 148 тонн). сообщили в пресс-службе ведомства.

За год по, микробиологическим, паразитологическим и другим показателям исследовано более 122 тыс. проб мяса и мясной продукции. Выявлены множественные несоответствия гигиеническим нормативным требованиям.

В мясной продукции специалистами Роспотребнадзора обнаружены токсичные элементы нитрозамины, бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, антибиотики и другие опасные для здоровья вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 319 тонны некачественной плодоовощной продукции.

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