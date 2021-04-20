Барнаул, , 08:31 — REGNUM По итогам 2020 года доход губернатора Алтайского края Виктора Томенко составил 8 515 663,08 рубля. Доход его супруги за этот же период составил 458 216,88 рубля. Такую сумму она получила за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

В правительстве региона поспешили пояснить, что доход Томенко от работы в региональном правительстве составил гораздо меньшую сумму — 3548 689,38 рубля. Выяснилось, что дополнительный доход глава края получил от продажи личного автотранспорта в сумме около четырёх миллионов рублей.

Также учтены пополнившие кошелёк Томенко средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Судя по комментарию самого главы Алтайского края, его доходы за 2021 год возрастут еще сильнее: в начале 2021 года он продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за 31 миллион рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год глава Алтайского края Викто Томенко заработал 5,580 млн рублей. Это на 1,3 млн больше, чем его доход за 2019 год (4,264 млн рублей).

Читайте также: Губернатор Алтайского края обеднел на 1,3 млн рублей