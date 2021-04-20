Брюссель, , 08:31 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил политических лидеров Грузии с подписанием соглашения по выходу из политического кризиса. Он поприветствовал договоренности властей и оппозиции на своей странице в соцсети Twitter.

«Поздравляю политических лидеров Грузии с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы поставили интересы народа на первое место и дали демократии возможность развиваться», — написал Мишель.

Он также поблагодарил за достижение компромисса президента Грузии Саломе Зурабишвили и лидеров политических партий.

Напомним, вечером 19 августа в президентском дворце в Тбилиси представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры ряда оппозиционных партий подписали предложенное Мишелем соглашение. Согласно документу, оппозиционные партии прекращают бойкот парламента, а руководство страны проводит ряд реформ и обязуется провести досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в местные органы власти наберёт менее 43%.

Лидеры крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» отказались подписать соглашение.

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