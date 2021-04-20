Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни пройдут крупномасштабные рейды «Несовершеннолетний водитель». Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Проверки будут проходить во всех городах и районах Ростовской области. Рейды состоятся при участии сотрудников Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних.

ИА REGNUM сообщало, что в Новочеркасске пятеро подростков погибли в результате страшного ДТП. За рулём иномарки находился 14-летний водитель. Единственный выживший в автокатастрофе пассажир находится в больнице. В казачьей столице объявлен траур по погибшим.

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