Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми к продаже готовят универсальный дворец спорта «Молот». Данные о готовящихся открытых торгах появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Решение о продаже принято на заседании комитета кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы», сообщают СМИ.

Начальная цена объекта составит 702,1 млн рублей. С молотка уйдут два земельных участка и нежилые помещения, входящие в комплекс УДС «Молот». В настоящее время Дворец спорта находится в залоге у «Промсвязьбанка».

Стоит отметить, что возможность покупки «Молота» рассматривает краевая власть. После приобретения объекта станет возможным ремонт универсального Дворца спорта.

Добавим, в 2018 году «Мотовилихинские заводы» признаны банкротом.