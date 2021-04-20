Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Sony передумала закрывать версии цифровых магазинов PlayStation Store с видеоиграми и контентом для PlayStation 3 и портативной консоли PlayStation Vita. Об этом 20 апреля сообщил портал Wccftech.

Таким образом, компания дала понять, что услышала критику со стороны геймеров. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в опубликованном заявлении отметил, что после «размышления» руководство Sony пришло к выводу, что приняло «неправильное решение».

«Мы сохраним PlayStation Store для устройств PS3 и PS Vita», — сказал Райан, добавив, что коммерческая поддержка консоли PSP (PlayStation Portable) будет прекращена 2 июля 2021 года, как и было запланировано ранее.

Напомним, 29 марта 2021 года Sony подтвердила информацию о том, что закроет онлайн-магазины для PS3, PSP и PS Vita. После этого геймеры стали критиковать компанию, заявляя, что она демонстрирует пренебрежительное отношение к поклонникам своих платформ. Они, в частности, напомнили, что производство PlayStation 3 было завершено лишь в 2017 году, а для PS Vita энтузиасты до сих пор разрабатывают игры.

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