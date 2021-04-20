Кызыл, , 08:26 — REGNUM В Туву с начала 2021 года прибыло 417 граждан из-за границы, в том числе 258 из Турции. В отношении 84 из них составлены протоколы за нарушение требований о размещении результатов тестов на COVID-19 на портале Госуслуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Материалы к настоящему времени направлены в судебные органы. Как отмечается, за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора может последовать штраф до 40 тыс. рублей.

Руководитель управления Людмила Салчак в связи с этим выразила обеспокоенность активностью жителей и призвала не ездить за границу до стабилизации эпидемиологической обстановки в странах Европы. Ранее правительство РФ приостановило авиасообщение с Турцией.