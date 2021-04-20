Киев, , 08:27 — REGNUM Россия не собирается нападать на Украину. К такому выводу пришёл вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников после встречи в «нормандском формате». Об этом чиновник заявил 19 апреля в эфире телеканала ICTV.

Он рассказал об удивительно рабочей атмосфере встречи советников лидеров «нормандской четвёрки».

«Все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня», — подчеркнул Резников.

По его словам, на встрече обсуждались предложения по реализации Минских соглашений, а также возобновление режима прекращения огня в Донбассе.

«Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению на Украину», — заявил Резников, комментируя скопление российских войск у границ Украины.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах «нормандской четвёрки», украинская сторона отвергла все предложения, поступившие от России, и переговоры завершились безрезультатно.

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