Киев, 20 апреля 2021, 08:27 — REGNUM Россия не собирается нападать на Украину. К такому выводу пришёл вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников после встречи в «нормандском формате». Об этом чиновник заявил 19 апреля в эфире телеканала ICTV.
Он рассказал об удивительно рабочей атмосфере встречи советников лидеров «нормандской четвёрки».
По его словам, на встрече обсуждались предложения по реализации Минских соглашений, а также возобновление режима прекращения огня в Донбассе.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах «нормандской четвёрки», украинская сторона отвергла все предложения, поступившие от России, и переговоры завершились безрезультатно.
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