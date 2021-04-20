Боао, Китай, , 08:24 — REGNUM Глобальная система управления должна быть более равноправной и справедливой, заявил 20 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), обращаясь к участникам с видеопосланием.

По его словам, создание барьеров и стремление к разъединению причинят вред другим и никому не принесут пользы. При этом большая страна «должна выглядеть как большая страна, показывая, что она берёт на себя больше ответственности», отметил китайский лидер

«Мир хочет справедливости, а не гегемонии», — сказал Си Цзиньпин.

Приоритетами международного сотрудничества Китая в текущем периоде он назвал борьбу с распространением коронавируса, цифровую экономику и биотехнологии.

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс — один путь». В западной прессе мероприятие называют «ответом Китая на форум в Давосе».

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