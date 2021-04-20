Бейрут, , 08:24 — REGNUM Ливан находится на грани краха и нуждается в срочной помощи, заявил исполняющий обязанности ливанского премьер-министра Ливана Хасан Диаб, 19 апреля сообщил портал El Nashra.

Он пояснил, что такое положение дел сложилось из-за «коррупции, царившей в высших эшелонах власти на протяжении десятилетий», а также из-за «ошибочной кредитной политики государства».

В настоящее время глава временного правительства находится с визитом в Катаре, к властям которого он обратился с просьбой помочь республике. Кроме того, Диаб попросил оказать помощь и другие арабские страны Персидского залива.

И.о. премьер-министра отметил, что Ливан не может получить денег от международного сообщества до тех пор, пока в республике не будет сформировано новое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и американский госсекретарь Энтони Блинкен власти Ливана скорее сформировать новое правительство, чтобы получить «структурную помощь» от международного сообщества.

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