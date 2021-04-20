Мадрид, , 08:24 — REGNUM Спасение мирового футбола является главной целью создания Суперлиги. Об этом 20 апреля заявил президент мадридского «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес.

«Нам нужно меньше игр, но чтобы они проходили между топ-командами. Мы делаем это для спасения футбола, не для себя», — сказал Перес.

По словам Переса, нужно сделать футбол более привлекательным, потому что 40% людей моложе 24 лет больше не заинтересованы в нём. При этом он не пояснил, откуда у него такие данные.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес.

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