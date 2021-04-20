Москва, , 08:24 — REGNUM Граждане стали меньше пить и курить из-за роста бедности, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Объяснение таким новостям одно — у людей просто уже нет денег ни на сигареты, ни на алкоголь. Либо действительно бросили, либо гонят сами или покупают контрафакт. С таким же успехом Минздрав может заявить, что граждане стали меньше есть и постройнели благодаря высоким ценам на продукты. Сплошные плюсы, а мы — такие молодцы!» — отметил Миронов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что в СССР было намного больше курящих и выпивающих людей, но население росло такими темпами, что нынешнему «некурящему» и «непьющему» поколению даже не снилось.

«Снижение употребления табака и алкоголя — хоть и хорошая новость, но не заслуга правительства, а результат плохой работы по борьбе с бедностью», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что употребление алкоголя и табака в России сократилось, смертность среди трудоспособного населения снизилась на 1,6−2,8%.

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