Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан уже на этой неделе покинет РФ и уедет в Вашингтон. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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Уточняется, что дипломат вернётся в США, чтобы проведать свою семью и «встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределённого срока».

Однако надолго в Вашингтоне посол задерживаться не собирается.

«Он вернётся в Москву в ближайшие недели», — добавил представитель Госдепа США.

Издание отмечает, что это заявление Госдепартамента было сделано несколько часов спустя после сообщения Axios о том, что Салливан намерен стоять на своем и оставаться в России, несмотря на то, что Кремль «посоветовал» ему вернуться домой, чтобы провести консультации со своей командой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о расширении антироссийских санкций. В ответ на этот недружественный жест МИД России выслал десять американских дипломатов и рекомендовал Джону Салливану отправиться «домой, на консультации».