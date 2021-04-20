Барнаул, , 08:23 — REGNUM В Алтайском крае из-за разлива талых вод пришлось закрыть ещё одну дорогу. Как сообщает от 20 апреля пресс-служба правительства региона, движение транспорта ограничено в направлении Акатьево — Сузоп — Новотроицк в Солтонском районе.

Таким образом, на Алтае закрыты уже пять участков трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за резкого подъема воды перекрыли еще четыре дороги. Ограничение для всех видов транспорта введено на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе, на трассе Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе, дороге Алейск — Безголосово — автодорога К-13 — в Алейском районе и трассе К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово — К-05 в Целинном.

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