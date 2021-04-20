Токио, , 08:26 — REGNUM Группа хакеров из Китая подозревается в причастности к крупной кибератаке, которая была проведена в 2016 году на более чем 200 японских исследовательских институтов и компаний, полицейским управлением Японии. Об этом 20 апреля сообщает телеканал NHK.

Также в числе подвергшихся кибератаке организаций оказалось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), а в ходе расследования было установлено, что сервер, использованный для атаки, был арендован и находился в Японии. Вместе с тем, в JAXA рассказали, что утечки конфиденциальной информации в то время не произошло.

Кроме того, следствие считает, что за кибератакой может стоять группа китайских хакеров под названием Tick. Также утверждается, что системный инженер из КНР в возрасте от 30 до 40 лет, который является членом Коммунистической партии Китая, якобы взял сервер в аренду и передал его управление хакерам из Tick, которые впоследствии и совершили атаку на японские организации.

При этом отмечается, что, как считает следствие, еще один гражданин Китая арендовал сервер в Японии вымышленным именем. Полиция Японии высказывает мнение, что хакеры Tick действовали по указанию Народно-освободительной армии Китая, в частности подразделения номер 61 419, которое специализируется на кибератаках.

«Поскольку это касается расследования, я воздержусь от конкретных комментариев. Кибератаки на правительственные учреждения и важную инфраструктуру становятся более организованными и изощренными, и мы признаем, что реагирование на такие атаки является важным вопросом для правительства», — заявил по этому поводу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что с начала года в России число преступлений в IT-сфере выросло более чем на треть.