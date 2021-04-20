Москва, , 08:23 — REGNUM В России с января по март 2021 года темп роста цен на первичное жилье замедлился, составив 8% против 10% в предыдущем квартале. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито недвижимости» и портала «Пульс продаж новостроек».

Отмечается, что подобный вектор развития в основном обусловлен тем, что многие жители России уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в 2020 году и приобрели квартиры.

По словам коммерческого директора «РКС Девелопмент» Александра Коваленко, замедление роста цен происходит также в связи с опасениями девелоперов прекращения льготной ипотеки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что после запуска программы льготной ипотеки в рамках антикризисрых мер весной 2020 года цены на жильё в среднем по РФ выросли на 12%. Ещё одной причиной подорожания квадратных метров, по его словам, стала пандемия коронавируса.

Добавим, что, по данным портала ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за I квартал 2021 года увеличилась на 5,7% и достигла 72,9 тыс. рублей. При этом, согласно исследованию, рост цен с начала текущего года наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший рост зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (на 14%, до 51 тыс. рублей за метр) и Южно-Сахалинске (на 9,6%, до 57,6 тыс. рублей), где действует программа «дальневосточной ипотеки».

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