Сеул, , 08:22 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 121 234 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 20 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 639 490 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 3,15%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 043 457 человек, а препаратом Pfizer — 596 033 человека.

Вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получил ещё один человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 60 586 человек.

Между тем за сутки было зарегистрировано 166 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 12 395 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека.

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