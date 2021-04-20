Самара, , 08:21 — REGNUM Природный пожар вспыхнул в Центральном районе Тольятти. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что с огнем ведут борьбу спасатели Тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона. По информации некоторых СМИ, в Тольяттинском участковом лесничестве загорелся валежник и трава: огонь прошелся по площади 5,86 га.

Отмечается, что для тушения пожара были привлечены 109 спасателей, которые ликвидировали возгорание. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 11 муниципальных образованиях Самарской области введут режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увеличения числа пожаров в регионе.