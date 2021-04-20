Пермь, , 08:18 — REGNUM В Пермском крае в январе-марте 2021 года от отравления алкоголем умерли 49 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в течение последних пяти лет прослеживается тенденция снижения числа алкогольных отравлений в Прикамье. Так, в первом квартале 2017 года зафиксировано 147 летальных исходов, что втрое меньше, чем в 2021 году. Общее число алкогольных отравлений в январе-марте 2021 года составило 68, а пять лет назад — 224 случая.

Анализ пятилетнего периода показал, что отравления алкоголем чаще регистрируются среди неработающих граждан трудоспособного возраста (в среднем 60%), а показатели отравлений среди мужчин в среднем в 3−4 раза выше, чем среди женщин.