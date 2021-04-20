Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 19 апреля завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent поднялась на 0,62%, до $67,11, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В последние дни нефть дорожает на фоне повышения прогноза по спросу на нефть Международным энергетическим агентством и ОПЕК+, а также общего ослабления доллара на глобальном валютном рынке.

Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от сообщений о приостановке добычи нефти на некоторых нефтяных месторождениях Ливии.

Представитель государственной компании National Oil Corp. отделения Gulf Oil Co. сказал, что она прекратила добычу на месторождениях из-за того, что правительство с сентября не направило федеральные средства для операций.

Сегодня, 20 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,83%, до $67,66. Покупатели держат курс к уровню $70 за баррель. Промежуточным сопротивлением выступит уровень $69.

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